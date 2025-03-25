«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре

МП

Михаил Пантюхин

Ну что власть российская, кого и чего вы сюда ввезли и разрешили им болезни, преступления, захват территорий??? А завтра что будет? Ржавый бунт этих бл... "спецов" , которые уже тренируются на сирийцев- горла режут!!! Теперь они здесь , в России!!!! А вы там типо меры принимаете? Да гнать нахер их в свои аулы, пусть восстанавливают свои страны, а не живут по кайфу на наши налоги!!! У нас в России своих забот дохрена, так ещё заразы нам не хватает!!!!