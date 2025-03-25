Мигрантские сводки Фото: сайт yarkoeplamya.ru Вспышка опасного заболевания зафиксирована в школе № 156.
«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Ура умникам в Правительстве, допустившем бесконтрольный массовый завоз всякого дерьма в страну!
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну что власть российская, кого и чего вы сюда ввезли и разрешили им болезни, преступления, захват территорий??? А завтра что будет? Ржавый бунт этих бл... "спецов" , которые уже тренируются на сирийцев- горла режут!!! Теперь они здесь , в России!!!! А вы там типо меры принимаете? Да гнать нахер их в свои аулы, пусть восстанавливают свои страны, а не живут по кайфу на наши налоги!!! У нас в России своих забот дохрена, так ещё заразы нам не хватает!!!!
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4 час.
нина сафронова
🤝
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4 час.
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