Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре

Мигрантские сводки Фото: сайт yarkoeplamya.ru Вспышка опасного заболевания зафиксирована в школе № 156.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Ура умникам в Правительстве, допустившем бесконтрольный массовый завоз всякого дерьма в страну!
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну что власть российская, кого и чего вы сюда ввезли и разрешили им болезни, преступления, захват территорий??? А завтра что будет? Ржавый бунт этих бл... &quot;спецов&quot; , которые уже тренируются на сирийцев- горла режут!!! Теперь они здесь , в России!!!! А вы там типо меры принимаете? Да гнать нахер их в свои аулы, пусть восстанавливают свои страны, а не живут по кайфу на наши налоги!!! У нас в России своих забот дохрена,  так ещё заразы нам не хватает!!!!
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4 час.
нина сафронова
🤝
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4 час.
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