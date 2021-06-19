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Россиянам объяснили, какие продукты могут спровоцировать ожирение у ребенка

Россиянам объяснили, какие продукты могут спровоцировать ожирение у ребенка

Наиболее опасные продукты для ребенка, вызывающие серьезные заболевания у малышей, назвала российский врач-диетолог Нурия Дианова.

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