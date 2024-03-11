SIPRI: в рейтинге экспортеров оружия Россия пропустила вперед Францию

Экспорт оружия из России в 2019–2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014–2018 годами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на очередной доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
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