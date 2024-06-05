В Томской области полицейские напомнили дошколятам о важности соблюдения Правил дорожной безопасности

В городе Асино Томской области дорожные полицейские и воспитатели детского сада «Рыбка» напомнили воспитанникам подготовительной группы основные правила для пешеходов, велосипедистов и пассажиров транспорта.
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