На Сахалине прошло учение пожарных расчётов ВВО по ликвидации последствий природных пожаров

На Сахалине прошло учение пожарных расчётов ВВО по ликвидации последствий природных пожаров

Всего в учении приняло участие около 200 человек, включая личный состав пожарных команд Южно-Сахалинского гарнизона ВВО, более 30 единиц специальной техники, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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