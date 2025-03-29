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Царьград

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"Зарубежгеология" готовится к проекту в Сьерра-Леоне: детали обсуждаются

"Зарубежгеология" готовится к проекту в Сьерра-Леоне: детали обсуждаются

"Зарубежгеология" пока не начала геологоразведку в Сьерра-Леоне. Обсуждаются финальные детали соглашения о геологических услугах, подписанного на ПМЭФ-2024 с правительством страны, сообщил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

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