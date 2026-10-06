Браконьеры застрелили беременную лосиху под Ковровом: ущерб 400 тысяч

Двое жителей Муромского округа предстанут перед судом за незаконный отстрел беременной лосихи в лесу Ковровского района, совершённый в феврале в тёмное время суток без разрешения на добычу.
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