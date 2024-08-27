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Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО HIMARS в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО HIMARS в Сумской области

Русские военные при помощи "Искандера" уничтожили в Сумской области РСЗО HIMARSУ армии России новая победа: в зоне проведения спецоперации уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS, произведённая в США.

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