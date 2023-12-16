Выбирая спутника жизни, женщины обращают внимание на самые разные факторы. Какие мужские качества действуют на женщин как магнит? Мужественность Психолог Кристина Дюрант из Техасского университета говорит, что в период овуляции женщины предпочитают более мужественных партнёров – мускулистых парней, нахалов и «плохишей».