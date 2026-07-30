Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше

ВЕРА Башмакова

Ну какой из него "террорист-экстремист"? Милый интеллигентный молодой человек, никому ничего плохого не сделал. Таких умных и образованных людей государство должно лелеять, а не пакостить. Иначе Россия лет через 20 останется один на один с дикарями-мигрантами, вот тогда стране будет ой как плохо!! ИМХО!