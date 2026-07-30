Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После появления информации многие пользователи задались вопросами: означает ли это запрет самого мессенджера, можно ли продолжать пользоваться Telegram, оплачивать Premium и размещать рекламу, а также какие последствия ждут самого предпринимателя.
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Ну какой из него "террорист-экстремист"? Милый интеллигентный молодой человек, никому ничего плохого не сделал. Таких умных и образованных людей государство должно лелеять, а не пакостить. Иначе Россия лет через 20 останется один на один с дикарями-мигрантами, вот тогда стране будет ой как плохо!! ИМХО!
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