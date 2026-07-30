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Пятый канал

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Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше

Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше

Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После появления информации многие пользователи задались вопросами: означает ли это запрет самого мессенджера, можно ли продолжать пользоваться Telegram, оплачивать Premium и размещать рекламу, а также какие последствия ждут самого предпринимателя.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Ну какой из него &quot;террорист-экстремист&quot;?  Милый интеллигентный  молодой человек, никому ничего  плохого  не  сделал. Таких  умных и образованных людей  государство должно лелеять,  а не  пакостить. Иначе Россия лет через 20 останется  один  на один  с дикарями-мигрантами, вот тогда  стране будет ой как плохо!! ИМХО!
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