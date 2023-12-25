Рэтклифф купил 25% акций «МЮ», поражение «Челси», Ковальчук забил за «Спартак», победа Большунова, Валиева катается под АИГЕЛ, в Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров и другие новости

Лена Мисько

ВЗРЫВ В СОЧИ ЧУТЬ НЕ УБИЛ ИГРОКА ЗЕНИТА // ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ В НЕЛЕГАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛАХ Чрезвычайный Карп докладывает с Черноморского побережья: во взрыве дома на улице Трубачева в Сочи разнесло квартиру вратаря Зенита — Адамова. Она расположена на 5-и этаже рядом с эпицентром события. В его результате серьезно пострадали мужчина и женщина. Ранее об этом также сообщила (https://t.me/bazabazon/24015) Baza. В момент взрыва Адамов с женой и 7-месячным сыном находились дома. Взрывной волной выбило окна и двери, но по счастливой случайности никто из жильцов 90-й квартиры не пострадал. На эксклюзивном видео от Карпа заметно, как Денис после взрыва выбегает из подъезда с ребенком на руках. По моим данным, недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал туда. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила арендованная машина игрока Зенита. ФК Сочи оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем. Сейчас решается вопрос о признании дома аварийным (появились опасные трещины). В этом случае жильцы могут рассчитывать на предоставление им адекватной компенсации. Тем более, что, по предварительным данным, взорвавшиеся газовые котлы не были сертифицированы. На фоне сообщения (https://t.me/offsider/7565) Трифонова, что Адамов опороверг свое присутствие дома во время взрыва — ситуацию Карпу прокомментировал представитель футболиста Ливанов: «Это какое-то недоразумение, Денису никто не звонил и он ни с кем не обсуждал случившееся. Однако вам я могу подтвердить, что действительно во время взрыва он с семьей находился дома и никак не пострадал. Вместе с тем, хочу выразить благодарность ФК Сочи, который оперативно сработал и очень помог Денису с жильем в этот сложный момент», — сказал Карпу Ливанов. Славу богу для Адамова все обошлось и вообще пострадало не так много людей, как могло бы. Здоровья и благополучия им всем, как и тем, за чью жизнь сейчас борются медики. Для них канун Нового года получился трагичным…