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ИА Регнум

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Вассерман объяснил, почему эпоха ИИ скоро закончится

Вассерман объяснил, почему эпоха ИИ скоро закончится

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта близится к концу — серверы ИИ вскоре распродадут за бесценок, такой прогноз дал экс-депутат Госдумы, публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

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