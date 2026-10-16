Узнайте историю праздника Собора Казанских святых, отмечаемого 17 октября. Погрузитесь в духовное наследие региона и поймите, почему этот день важен для верующих.
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