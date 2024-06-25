Убили охрану, ворвались в дом и выстрелили: Вдова священника рассказала, что на самом деле произошло в день теракта в Дагестане

Боевики изначально планировали убить протоиерея Николая Котельникова. Вдова священника Валентина Котельникова рассказала, что на самом деле произошло в день теракта в Дагестане: "Заскочили, убили охрану, ворвались в дом, выстрелили в батюшку, подожгли дом, потом подожгли церковь".