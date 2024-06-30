История автоматического оружия. С чего все начиналось Один из первых автоматических карабинов. Винчестер М1905.
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История автоматического оружия. С чего все начиналось Один из первых автоматических карабинов. Винчестер М1905.
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