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Команда СДЮШОР №1 г. Барановичи стала победителем республиканских соревнований ´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-20...

Команда СДЮШОР №1 г. Барановичи стала победителем республиканских соревнований ´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-20...

Команда СДЮШОР №1 г. Барановичи стала победителем республиканских соревнований ´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 годов рожденияВ столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу завершились республиканские соревнования ´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 годов рождения.

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