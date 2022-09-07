"Зарубили топорами 137 человек": ФСБ рассекретила архивы о Волынской резне

Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте рассекретил документы Центрального архива ведомства, в которых приводятся свидетельства зверств украинских бандитов против поляков в 1943 году — архивы о так называемой Волынской резне.
Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте рассекретил документы Центрального архива ведомства, в которых приводятся свидетельства зверств украинских бандитов против поляков в 1943 году — архивы о так называемой Волынской резне.
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