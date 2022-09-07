Царьград

4 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    а кто создал эту этническую опасность?Стрельба в Петерб...
  • Галина Дубровская
    Василий Небензя молодец , но мне , когда я слушаю других там сидящих вообще такое впечатление, что они просто отпихив...Россия преподнесл...
  • Юрий Куколин
    В нашем общем русском доме не будет праздника до тех пор,пока не будет уничтожена бандеровская сранина.Рогов рассказал п...

"Зарубили топорами 137 человек": ФСБ рассекретила архивы о Волынской резне

"Зарубили топорами 137 человек": ФСБ рассекретила архивы о Волынской резне

Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте рассекретил документы Центрального архива ведомства, в которых приводятся свидетельства зверств украинских бандитов против поляков в 1943 году — архивы о так называемой Волынской резне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх