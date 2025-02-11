Где дешевле: сколько стоит мясо на юге, в Краснодаре, и на севере страны

Где дешевле: сколько стоит мясо на юге, в Краснодаре, и на севере страныЖители Краснодара жалуются на дорогое мясо в магазинах, ведь и действительно ценники на свинину, говядину и курицу постепенно идут вверх.
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