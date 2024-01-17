Российский музыкант Леонид Агутин выступит в Калининграде в конце лета 2024 года. Об этом сообщает портал «Клопс Афиша».
Леонид Агутин анонсировал концерт в Калининграде
Комментарии
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людмила пригарина
Ага, вот только Агутина здесь и не хватало. Пусть поет там где живет. "Кормушку" нашли. Прежде пусть ответит чей КРЫМ и как относится к СВО.
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17 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Неужели найдутся люди готовые пойти на этот концерт??? Ужас!!! Неужели непонятно что ему нужны только деньги. Смотрит на Россию, как на дойную корову и всего лишь. Никакой любви ни к Родине, ни к людям у него и близко нет и не будет. Никогда!
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17 час.
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