Леонид Агутин анонсировал концерт в Калининграде

Ага, вот только Агутина здесь и не хватало. Пусть поет там где живет. "Кормушку" нашли. Прежде пусть ответит чей КРЫМ и как относится к СВО.

Лия Гарифулина Гуркина

Неужели найдутся люди готовые пойти на этот концерт??? Ужас!!! Неужели непонятно что ему нужны только деньги. Смотрит на Россию, как на дойную корову и всего лишь. Никакой любви ни к Родине, ни к людям у него и близко нет и не будет. Никогда!