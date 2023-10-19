Армия Израиля сообщила о «сотне ударов» по объектам ХАМАС за сутки

Армия Израиля заявила, что нанесла «сотни ударов» по объектам инфраструктуры ХАМАС за сутки. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленных членов палестинских группировок, в числе которых глава третьей по величине организации в Газе — «Комитеты народного сопротивления».