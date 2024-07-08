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Кто заменит Джо Байдена?

Кто заменит Джо Байдена?

5 наиболее вероятных политиков, способных выйти вместо действующего президента США на выборах. После провального выступления Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом, уже даже в самой Демократической партии заговорили, что необходимо заменить президента на кого-то другого.

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