"Удары по карману". Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Президент РФ подчеркнул, что полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан Несвоевременная индексация тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству бьет по карманам граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках муниципального форума "Малая родина – сила России".