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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Удары по карману". Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

"Удары по карману". Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Президент РФ подчеркнул, что полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан Несвоевременная индексация тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству бьет по карманам граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках муниципального форума "Малая родина – сила России".

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Комментарии
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Лариса Солоненко
а почему в Кемерово индексация жкх 26 %, с чем это связано?
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16 час.
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