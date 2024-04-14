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Газета «Культура»

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Студия «Мечталет» анонсирует артбук о создании анимации «Невельской»

Студия «Мечталет» анонсирует артбук о создании анимации «Невельской»

Анимационная студия «Мечталет» из Хабаровска анонсировала выпуск особого артбука, посвященного созданию их нового проекта — анимационного фильма «Невельской», посвященного жизни и исследованиям Геннадия Невельского на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

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