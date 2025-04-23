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Энтони Эдвардс попытался завести «Миннесоту» в 3-й четверти сумасшедшим данком через Джексона Хэйса

Энтони Эдвардс попытался завести «Миннесоту» в 3-й четверти сумасшедшим данком через Джексона Хэйса

В 3-й четверти матча с «Лейкерс» (85:94) защитник «Миннесоты» попытался завести свою команду при отставании в 15 очков.

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