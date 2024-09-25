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Мойка78.ру Новости СПб

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СПб ГКУ «Организатор перевозок» продолжает проверять работу мобильного

СПб ГКУ «Организатор перевозок» продолжает проверять работу мобильного приложения «Подорожник». Тестирование стартовало 1 сентября 2024 года, сейчас в фокус-группе более 5500 человек.

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