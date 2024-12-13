Текущее положение Во-первых, в западном мире наблюдается суматоха. Идёт противостояние разных элит, у которых своё видение «нового мирового порядка».
Похабный мир
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Текущее положение Во-первых, в западном мире наблюдается суматоха. Идёт противостояние разных элит, у которых своё видение «нового мирового порядка».
Свежие комментарии