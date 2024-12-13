БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Валерий
    Что-то мамалыжники расдухарились !!!Волго-Донской кан...
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Похабный мир

Похабный мир

Текущее положение Во-первых, в западном мире наблюдается суматоха. Идёт противостояние разных элит, у которых своё видение «нового мирового порядка».

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