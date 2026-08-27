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Несекретные материалы

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Самая большая волна в истории была в 1958 году. Вода поднялась на 524 метра

Самая большая волна в истории была в 1958 году. Вода поднялась на 524 метра

9 июля 1958 года в узком заливе Литуйя на Аляске поднялась волна высотой 524 метра. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: водяной вал оказался выше Эйфелевой башни и любого небоскреба того времени.

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