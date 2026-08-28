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МОСИНФОРМ

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Сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали 36 браков на Болотной площади

Сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали 36 браков на Болотной площади

Сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали 36 браков во флагманском арт-павильоне «Летний маркет» проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» на Болотной площади в 2026 году, что на 50% больше чем годом ранее.

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