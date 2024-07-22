Гаражный кооператив «Нептун» ушел под воду после дождя в Новосибирске

Сильный дождь накануне прошел в Новосибирске, по традиции многие улицы превратились в реки, больше всего на этот раз пострадал Калининский район: на улице Народной «смыло» гаражный кооператив под названием «Нептун».
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