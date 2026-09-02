Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 905 подписчиков

«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

скриншот видео История с парочкой, толкнувшей детскую коляску под колёса автомобиля, получила продолжение.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя