«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

скриншот видео История с парочкой, толкнувшей детскую коляску под колёса автомобиля, получила продолжение.
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