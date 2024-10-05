Александр Акулич из Бобруйска - лучший водитель органов и подразделений МЧС Республики Беларусь.

В Гродно завершился республиканский конкурс ´Лучший водитель органов и подразделений МЧС´. На протяжении двух дней около 40 водителей из разных областей Беларуси, а также представители республиканского отряда специального назначения ´Зубр´ и университета гражданской защиты МЧС, состязались в мастерстве управления пожарной цистерной и работе в коман .