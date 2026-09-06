После перестрелки — удар: где заканчивается хронология и начинается причинность

4 сентября в 13:12 Владимир Зеленский сообщил о попадании дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице.
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