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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов впервые с 2022-го вышел в 1/4 финала US Open

Карен Хачанов обыграл Лернера Тьена в четвертом круге US Open – 7:5, 4:6, 6:7(6), 6:1, 6:4. В пятом сете Хачанов уступал с брейком.

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