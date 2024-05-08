Банкам в России предложили согласовывать кредиты и переводы с родственниками клиентов

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. В России нашли способ защитить средства граждан от мошенников. В Госдуме предложили принять законопроект, обязывающий банки согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками или доверенными лицами клиентов.
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