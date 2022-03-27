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Интервью Захара Прилепина о событиях на Украине

Интервью Захара Прилепина о событиях на Украине

Сколько еще может продлиться спецоперация России на Украине, стоит ли российским военным ожидать помощи со стороны местных жителей, когда вырастет уровень жизни в ДНР и ЛНР, и как разговаривать с детьми о событиях на Украине, в интервью "Газете.

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