В Новокузнецке дерево упало на машину и раздавило двух людей внутри

В Новокузнецке дерево упало на автомобиль, два человека погибли, сообщает кузбасский СК. Из-за мощного ураганного ветра огромный тополь упал на машину, дерево вырвало с корнем, оно рухнуло прямо на центральную часть кузова в районе сидений.