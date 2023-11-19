В Новокузнецке дерево упало на машину и раздавило двух людей внутри

В Новокузнецке дерево упало на автомобиль, два человека погибли, сообщает кузбасский СК. Из-за мощного ураганного ветра огромный тополь упал на машину, дерево вырвало с корнем, оно рухнуло прямо на центральную часть кузова в районе сидений.
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