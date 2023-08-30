Шапша: в Калужской области уничтожен БПЛА, еще один попал в пустой резервуар ГСМ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале, что над территорией региона был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и еще один попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале, что над территорией региона был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа и еще один попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов.
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