Медвежий угол

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К чему приводит глупая политика государства в отношении мигрантов. Один очень яркий пример

К чему приводит глупая политика государства в отношении мигрантов. Один очень яркий пример

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Евгений Натесов
Как вы, пиндоскиешлюшки, задолбали. Не дождетесь. Путин вечен.
хохлошумер
Дядя женя, ты дурак?
Евгений Натесов
Нет.
валерий двойнишников
Геша, не отвлекайся, стирай дальше шаровары...
валерий двойнишников
Конечно! Дурак в квадрате!
валерий двойнишников
Геша, что нет?
Александр Павлов
Ну он же клоун!
валерий двойнишников
Врешь, мерзавец.
валерий двойнишников
Похоже!
Александр Павлов
так это он и есть в одноклассниках
Miner Markov
...ты как в каждом очке затыка, похоже поносом страдаешь...
Игорь Ткаченко
Он известный тутошний мудачина))) Видать, работать не умеет, а за его болтовню приплачивают неплохо
валерий двойнишников
Он рювулицаонер))
Сергей
Это не они...,а мы не понимаем... А они все делают осознано..., потихоньку навязав нам рыночные" отношения, перешедшие в капитализм и открытый грабеж ресурсов.., и теперь столько русских им просто не нужно...
Валера Юшков
Путин выработал свой ресурс, он больше не сдерживает бандитский бизнес, так страна рухнет.
Елена Тихомирова
Проблема с мигрантами очевидна.В метро больше половины мигрантов , ведут себя безобразно.Орут , сморкаются, всё поголовно без масок. В то время всё пошли на локдаун , но не мигранты . Пенсионеров хотят посадить по домам, с 8 ноября блокируют соц карты..Мы чужие в своей стране , нам затыкают рот , чтобы даже не пикнули , убирают неугодных, кто хоть как то старается противостоять беспределу. Страшно , то что происходит.Если так и дальше пойдет , то не будет больше России.......
игорь ягодин
Всё к этому и идёт. Люди будут объединятся, приобретать оружие и если будут происходить мигрантские бесприделы, то начнут резать и отстреливать мигрантов и оптом. Зачем власть к этому ведёт не понятно. Ведь войны внутри страны власть явно не хочет, тогда не смогут наживаться, как сейчас, да и власть потеряют. Странно всё. Явно внутри правительства и руководства есть деверсанты!
Регина Толстоброва
Женщины и дети тогда на улицу не выйдут.
евгений тимофеев
L
евгений тимофеев
Дайте хорошую зарплату и создайте нормальные бытовые условия и люди из российских регионов непременно на работу приезжать станут.
Регина Толстоброва
У нас из села молодежь уехала даже учиться в другие города и работать поехали бы.
евгений тимофеев
Всё так, да вот незадача; нашей стране ( не путать с государством) необходимо определить цель развития. Стремиться к богатству - так это не про нас ("маловато будет"), не тот у нас менталитет, чтобы только богатством довольствоваться.
Артур Кушхабиев
В первую очередь должно быть: "Россия для россиян". Если бы наше руководство руководствовалось бы этим лозунгом, то всё было бы по уму. И зарплаты были бы достойные, и условия жизни и труда были бы человеческие, и мигранты тогда бы не понадобились.
Михалыч
Cегодня Россия для жадных олигархов, а власть не выполняет основной конституционный посыл о СОЦИАЛЬНОМ государстве.
Михаил Ершов
Путин-уходи на...!!!. Ты негодяй!
abc0306_2010 Зайцев
Вы ошибаетесь. Как раз они думают о будущем О своём будущем. А самый страшный враг для них-мы! Только мы можем им помешать.Поэтому им нужны мигранты.
Геннадий Блинов
Миграционную политику менять надо, но как? Граждане России дворниками работать не хотят, подсобными рабочими тоже не хотят. Надо в корне менять взаимоотношения с мигрантами, с одной стороны надо научить уважать их труд и тех кто добросовестно работает, с другой они должны неукоснительно выполнять законодательство РФ, наказание за его нарушение должно наступать без всяких исключений! Однако это правило должно быть применимо и к тем кто привлекает труд мигрантов, а также коррумпированным служителям органов правопорядка!!! Более того надо создавать атмосферу для ассимиляции граждан связывающих свою судьбу с судьбой России!!!
Сергей Росси
Да все идёт по плану. Спиз.. ть и свалить. Вот и вся формула
Сергей Анищик
Граждане России не хотят, а мигранты на всё согласны... не потому ли, что сумма в 10 000 наших денег составляет около 60 000 казахских "рублей" и примерно 1.5 миллиона узбекских? Как говорится, "... просто бизнес" ))
Поль Меерсон
Да ладно деньги - это всё-таки весьма специфичный товар, который может превратиться просто в фантики (и делал так не раз). То, что они строят, остаётся всё же у нас. Беда только, что сварщики частенько варить умеют только плов, не все, правда. А вот в фирмах с "плавающими" тарифами они хуже саранчи. Дом-то далеко, ночуют прямо в бытовках, и по 12-14 часов копейку плющат. Ну, долго так не проработаешь, а им долго и не надо: пару месяцев поработали, деньги хапнули и свалили к себе. А нам оставили обрушенные тарифы. Снижают-то их быстро и охотно, а вот насчёт повышения как-то грустнее...

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