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Контрафронт

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Судан: 19 сентября местные источники сообщили, что 12 человек были убиты и десятки других получили...

Судан: 19 сентября местные источники сообщили, что 12 человек были убиты и десятки других получили ранения в ходе межплеменных столкновений между группировками масалит и фалата в городе Курайда (также известном как Герейда), к югу от Ньялы, в штате Южный Дарфур.

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