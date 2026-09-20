Судан: 19 сентября местные источники сообщили, что 12 человек были убиты и десятки других получили ранения в ходе межплеменных столкновений между группировками масалит и фалата в городе Курайда (также известном как Герейда), к югу от Ньялы, в штате Южный Дарфур.
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