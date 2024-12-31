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Назад в будущее: как менялся новогодний стол в России

Назад в будущее: как менялся новогодний стол в России

Новый год в России — важный праздник, который обязательно сопровождается пышным застольем. Разумеется, в каждой семье есть свои традиции сервировки новогоднего стола, а рецепты их приготовления передаются из поколения в поколение.

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