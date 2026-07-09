Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 387 подписчиков

Бывшая Тарасова отреагировала на его слова об обиде на дочь, а Костенко вне себя

Бывшая Тарасова отреагировала на его слова об обиде на дочь, а Костенко вне себя

На днях Дмитрий Тарасов и его нынешняя супруга Анастасия Костенко дали интервью Наталье Подольской. В нем Дмитрий признался, что долго не виделся с дочкой Ангелиной от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии