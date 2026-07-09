Бывшая Тарасова отреагировала на его слова об обиде на дочь, а Костенко вне себя

На днях Дмитрий Тарасов и его нынешняя супруга Анастасия Костенко дали интервью Наталье Подольской. В нем Дмитрий признался, что долго не виделся с дочкой Ангелиной от первого брака с Оксаной Пономаренко.
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