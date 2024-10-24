Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавнего отключения электричества на Запорожской атомной электростанции, отметив, что её безопасность остаётся под угрозой.
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