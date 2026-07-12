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В Иране выразили готовность силой защищать Ормузский пролив

В Иране выразили готовность силой защищать Ормузский пролив

Тегеран готов отстаивать свои позиции в стратегически важном Ормузском проливе. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана и бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, его слова передает ISNA.

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