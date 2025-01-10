Для своих работ московская художница использует плесень. Картины растут, видоизменяются и увядают внутри чашки Петри

О медицине 27-летняя Дарья Фёдорова, в Сети больше известная как Даша Плесень, мечтала с детства. Но потом, по словам девушки, что-то пошло не так: обнаружила она себя в Британской высшей школе дизайна, а на носу первый выставочный проект.
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