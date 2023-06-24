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Что делать, если вас в военной форме не пускают в клуб, ресторан или бар

Что делать, если вас в военной форме не пускают в клуб, ресторан или бар

Юрий Кот Здравствуйте, друзья. Последние полтора года периодически возникают скандалы, когда наших героев разного рода админы заведений привселюдно унижают и не пускают.

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