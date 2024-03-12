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Работать по-старому нельзя: почему рынку грузоперевозок нужны перемены

Работать по-старому нельзя: почему рынку грузоперевозок нужны перемены

Последние два-три года для бизнеса — это проверка на прочность. Особенно сильные изменения произошли на рынке логистики: именно в этой сфере многим компаниям пришлось искать альтернативные решения и пересматривать устоявшиеся способы работы.

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