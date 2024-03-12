Работать по-старому нельзя: почему рынку грузоперевозок нужны перемены

Последние два-три года для бизнеса — это проверка на прочность. Особенно сильные изменения произошли на рынке логистики: именно в этой сфере многим компаниям пришлось искать альтернативные решения и пересматривать устоявшиеся способы работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии