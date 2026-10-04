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Царьград

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Путин посетит саммит СНГ в Туркменистане на следующей неделе

Путин посетит саммит СНГ в Туркменистане на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лауреатами премии "Учитель года", посетит Туркмению для участия в саммите СНГ, откроет высокотехнологичное предприятие и проведет совещание с Советом безопасности.

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