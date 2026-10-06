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Царьград

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ВВС Швеции провели разведку над Черным морем на Gulfstream S102B

ВВС Швеции провели разведку над Черным морем на Gulfstream S102B

Шведский самолет ВВС Gulfstream S102B Korpen провел радиоразведку над Черным морем. Воздушное судно вылетело из Бухареста, пролетело вблизи Крыма, продолжая традицию шведских полетов у российских границ.

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