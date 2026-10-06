ВВС Швеции провели разведку над Черным морем на Gulfstream S102B

Шведский самолет ВВС Gulfstream S102B Korpen провел радиоразведку над Черным морем. Воздушное судно вылетело из Бухареста, пролетело вблизи Крыма, продолжая традицию шведских полетов у российских границ.
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