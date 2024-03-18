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На Ямале 1 апреля начинается прием в первый класс: родители могут выбирать способы заполнения заявлений

На Ямале 1 апреля начинается прием в первый класс: родители могут выбирать способы заполнения заявлений

В этом году более 7 тысяч детей планируют начать свое образовательное путешествие. Прием заявлений будет проходить в два этапа, сначала для жителей закрепленной территории к школе - с 1 апреля 9:00 по 30 июня, затем для всех желающих с 6 июля по 5 сентября по наличию свободных мест.

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