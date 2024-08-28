16 человек, чьи взгляды на воспитание детей разнятся, как летний зной и январская вьюга

У каждого человека свой взгляд на воспитание подрастающего поколения. Важные вопросы: чем кормить, где укладывать спать, как часто дарить подарки и нужно ли записываться на миллион кружков, каждый решает по-своему.
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